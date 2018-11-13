Пятый врио замглавы Курганской области ушел в отставку

ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Исполняющий обязанности заместителя губернатора Курганской области Константин Ермаков ушел в отставку по собственному желанию, он стал пятым уволившимся заместителем главы региона, сообщила во вторник пресс-служба губернатора.

"Сегодня, 13 ноября, ушел в отставку по собственному желанию и.о. заместителя губернатора – директора департамента экономического развития Курганской области Константин Ермаков", — говорится в сообщении. Он исполнял обязанности руководителя ведомства с сентября текущего года, уточняет пресс-служба.

Ранее стало известно, что 13 ноября в отставку по собственному желанию уходят и.о. первого заместителя губернатора Виктор Сухнев, и.о. заместителя губернатора по социальной политике Александр Карпов, и.о. заместителя губернатора — директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков.

С 1 ноября по собственному желанию покинул свой пост и.о. заместителя губернатора Курганской области по внешнеэкономическим связям Владимир Зубрин, эту должность он занимал с октября 2014 года.

Алексей Кокорин 2 октября покинул пост главы Курганской области в связи с переходом на новое место работы. Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора региона Вадима Шумкова, замгубернатора Тюменской области.

Всего у курганского губернатора 11 заместителей, из них трое — первых.