МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Попытки Соединенных Штатов Америки и Украины помешать реализации проекта "Северный поток-2" продолжают кампанию по подрыву сотрудничества России и Европы в сфере энергетики, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Пресс-служба МИД Украины в понедельник сообщала, что глава МИД Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились в дальнейшем противодействовать совместными усилиями реализации проекта "Северный поток-2".

"Попытки США и Украины воспрепятствовать строительству газопровода "Северный поток-2" — это продолжение кампании по подрыву стратегического сотрудничества Европы с Россией в сфере энергетики", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Депутат полагает, что главная задача США — сдерживать на европейском рынке деятельность такого сильного конкурента в энергетической отрасли, как Россия. При этом Украина, считает Железняк, — "лишь расходный материал в американской игре".

"Проблемы украинцев, замерзающих в своих домах по вине киевских властей, не волнуют США. Основная цель американской политики — любым способом не допустить естественного укрепления позиций российских поставщиков энергоносителей в Европе и навязать дорогой американский сжиженный газ", — заявил Железняк.

Он добавил, что при этом конкурентоспособность проекта "Северный поток-2" не вызывает сомнений у экспертов, с которыми согласны власти большинства стран Европы, включая европейский мейнстрим в лице Германии.

"Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты выступают против этого проекта. Президент РФ Владимир Путин в этой связи говорил, что лидер США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.