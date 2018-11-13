Выборы главы Хакасии признали состоявшимися

АБАКАН, 13 ноя — РИА Новости. Избирком Хакасии официально признал победу представителя КПРФ Валентина Коновалова на выборах главы республики, сообщил журналистам председатель комиссии Александр Чуманин.

"Избирательная комиссия постановила: первое — признать выборы состоявшимися и действительными, второе – признать Коновалова Валентина Олеговича избранным на должность главы Республики Хакасия – председателем правительства Республики Хакасия", — сказал он.

Второй тур выборов главы Хакасии прошел 11 ноября. В них участвовал один кандидат — выдвинутый КПРФ Валентин Коновалов. По данным обработки 100% протоколов, за него проголосовали 101 405 человек, или 57,57%, против — 72 498 человек (41,16%). Явка составила 45,73%.

В Кремле выборы назвали абсолютно честными и прозрачными.

В первом туре выборов, состоявшемся 9 сентября, никто из кандидатов не смог набрать нужного количества голосов. Во второй тур вышли Коновалов и тогдашний глава республики Виктор Зимин. Однако позже Зимин снял свою кандидатуру, от участия в выборах также отказались Александр Мяхар от Партии роста и Андрей Филягин от "Справедливой России".