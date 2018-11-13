Поклонская рассказала, чем займется ее муж после увольнения

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала в интервью РИА Новости, чем займется ее муж Иван Соловьев после ухода с поста руководителя рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Ранее пресс-секретарь федерального омбудсмена Алексей Зловедов сообщил РИА Новости, что руководитель рабочего аппарата уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой Иван Соловьев покинул занимаемый им пост по собственному желанию.

"Сегодня в реализуемых проектах работаем совместно с моим мужем Иваном Соловьевым. У него большой опыт как правоохранительной, так и правозащитной работы – последние два года возглавлял аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Когда его недавно не совсем красиво попросили уйти с государственной службы, то посоветовали идти и помогать своей жене. Вот он и помогает. У нас очень эффективный тандем. Уверена, многого добьемся вместе", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

В августе ряд СМИ сообщил о том, что Поклонская вышла замуж за Ивана Соловьева. Торжество прошло в Крыму, на мероприятии присутствовали коллеги экс-прокурора по силовым структурам. Сама Поклонская долгое время отказывалась комментировать новости о своем замужестве.