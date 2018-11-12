МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет лица без гражданства по месту пребывания в РФ как в жилом, так и в нежилом помещении, соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект был внесен в Госдуму в октябре прошлого года вице-спикером нижней палаты Ириной Яровой, принят Госдумой 25 октября и одобрен Советом Федерации 7 ноября.

Предполагается, что фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ будет наказываться штрафом от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за три года, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.