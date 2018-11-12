Путин подписал закон о приграничном сотрудничестве с Литвой и Эстонией

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашения о финансировании и реализации программ приграничного сотрудничества России с Литвой и Эстонией на 2014-2020 годы.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Программы приграничного сотрудничества направлены на решение общих вызовов приграничных территорий посредством реализации совместных проектов Калининградской, Псковской, Ленинградской областей и Петербурга и приграничных регионов Литвы и Эстонии.

Для России такой формат реализации приграничного сотрудничества — эффективный инструмент решения вопросов экономического и социального развития приграничных регионов, а также дополнительный источник финансирования региональных инициатив.

В документе определены такие правовые основы взаимоотношений сторон в рамках программы, как размеры финансовых взносов сторон, порядок перечисления средств и условия приостановления сторонами платежей по программе, институциональная составляющая программы и период ее реализации, порядок проведения закупок в рамках реализации проектов программы, налоговое и таможенное регулирование, согласно которому применяется режим наибольшего благоприятствования в соответствии с законодательством каждой из сторон.

Кроме того, определен порядок раскрытия информации и передачи персональных данных участвующих в программе физических лиц в базы данных органов управления программой и по обоснованному требованию — в контрольные органы ЕС, процедура возмещения необоснованных или нецелевым образом израсходованных программных средств, порядок осуществления контроля за расходованием средств программы и предотвращения нарушений, мошенничества и коррупции.

Кроме того, установлены правила проведения закупок, согласно которым предусмотрено разделение российских проектных партнеров на две категории: юридические лица, осуществляющие закупки согласно положениям документа, и юридические лица, руководствующиеся при осуществлении закупок законодательством России.