МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Кремле ничего не знают о связи России со сбоями в работе системы GPS во время учений НАТО, Россию часто необоснованно обвиняют "во всех смертных грехах", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в понедельник.
"Нам ничего не известно о том, что Россия может иметь какое-то отношение к сбоям в системе GPS. Здесь нужно спрашивать экспертов или министерство обороны. Но вы знаете, что сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах. Как правило, эти обвинения не имеют под собой оснований", — прокомментировал Песков.
Учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), в которых были задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран, включая Финляндию, прошли с 25 октября по 7 ноября.
Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически выдвигают на Западе. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на ситуацию в разных странах.