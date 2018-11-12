В Кремле не знают, какое отношение может иметь Россия к сбоям GPS

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Кремле ничего не знают о связи России со сбоями в работе системы GPS во время учений НАТО, Россию часто необоснованно обвиняют "во всех смертных грехах", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

Ранее глава правительства Финляндии Юха Сипиля заявил, что власти страны изучают возможное нарушение работы системы глобального позиционирования GPS во время учений НАТО. По его словам, "возможно, что за подобными нарушениями стоит Россия".

"Нам ничего не известно о том, что Россия может иметь какое-то отношение к сбоям в системе GPS. Здесь нужно спрашивать экспертов или министерство обороны. Но вы знаете, что сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах. Как правило, эти обвинения не имеют под собой оснований", — прокомментировал Песков.

Учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), в которых были задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран, включая Финляндию, прошли с 25 октября по 7 ноября.

В пятницу финское издание YLE сообщило, что аэронавигационные службы Финляндии опубликовали предупреждение о нестабильной работе GPS на севере страны 6 и 7 ноября. Журналисты YLE связали это оповещение с распространенным ранее предупреждением в Норвегии и упомянули о том, что официальные лица Норвегии якобы предположили, что за нарушениями работы GPS стоит Россия. В пятницу глава МИД Финляндии Тимо Сойни пообещал расследовать возможное нарушение GPS на севере страны. К расследованию подозрений призвали глава комитета по иностранным делам парламента Матти Ванханен и глава комитета по обороне Илкка Канерва. В министерстве обороны Финляндии отказались от комментариев.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически выдвигают на Западе. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на ситуацию в разных странах.