Путин вечером вылетит в Сингапур

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник вечером вылетит в Сингапур, визит продлится до четверга, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вечером президент вылетит в Сингапур и будет работать там вторник, среду и четверг", — сообщил Песков журналистам в понедельник.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин 13 ноября проведет в Сингапуре переговоры с президентом страны Халимой Якоб и премьер-министром Ли Сяньлуном, кроме того, предполагается подписать ряд межведомственных документов и коммерческие контракты. По словам Ушакова, глава государства в ходе визита в Сингапур также побеседует с премьерами Японии, Малайзии, Индонезии и президентом Южной Кореи.