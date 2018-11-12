В Кремле прокомментировали выборы в ДНР и ЛНР

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Кремле с пониманием относятся к выборам в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, эти регионы отторгнуты и брошены Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы относимся с пониманием к факту проведения этих выборов. Вы знаете, что речь идет о двух республиках, которые отторгнуты Украиной и находятся в состоянии абсолютного эмбарго. Минские соглашения не реализуются украинской стороной. И, конечно, в этих условиях плюс условиях опасности возобновления силового сценария, конечно, этим республикам ничего не остается, как самоорганизовываться в целях просто обеспечения собственного существования, жизни и социальных обязательств перед людьми, которых бросила их страна", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать прошедшие в ЛНР и ДНР выборы.

Он добавил, что не знает, поздравлял ли президент РФ Владимир Путин победителей выборов.