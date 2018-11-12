КПРФ определится с сенатором от Хакасии в течение месяца, заявил Коновалов

АБАКАН, 12 ноя — РИА Новости. Кандидатуру сенатора от Хакасии определят в течение месяца, заявил журналистам в Абакане Валентин Коновалов, победивший на выборах главы республики.

В воскресенье кандидат от КПРФ Валентин Коновалов победил во втором туре на выборах главы Хакасии. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, за Коновалова были отданы 101 405 голосов (57,57%), против — 72 498 голосов (41,16%). В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.

"Мной было представлено три кандидатуры — это Шубаев Валерий Константинович, Лушников Валерий Иванович, Усатюк Валерий Петрович. Двое из них преподаватели, кандидаты наук. Усатюк — секретарь по агитации и пропаганде хакасского регионального отделения КПРФ, депутат абаканского горсовета. По поводу, кто из них станет (сенатором – ред.). Это решение будет приниматься партийным органом в соответствии со сроками. В течение месяца до ближайшей сессии партия определится", — сказал Коновалов.

Он отметил, что кандидатура представителя в Совфеде от Верховного совета республики должна стать предметом общественной и политической дискуссии.