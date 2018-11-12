Соболева назначили руководителем протокола премьера

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Сергея Соболева руководителем протокола премьера РФ вместо Марины Ентальцевой, сообщила пресс-служба кабмина.

Ранее в понедельник сообщалось, что Медведев освободил от должности руководителя протокола председателя правительства РФ Марину Ентальцеву.

"Дмитрий Медведев подписал распоряжение Правительства о назначении Соболева Сергея Александровича руководителем протокола Председателя Правительства Российской Федерации — заместителем Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности директора Департамента протокола Правительства Российской Федерации", — говорится в сообщении.

ДАМ остался без дам: Марина Ентальцева вслед за Натальей Тимаковой покинула Белый дом, теперь за протокол премьера будет отвечать Сергей Соболев pic.twitter.com/D6TRkw8J3d — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 12 ноября 2018 г.

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