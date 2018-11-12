Биография Сергея Соболева

Руководитель протокола премьера РФ Сергей Александрович Соболев родился 15 марта 1972 года.

В 1994 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД РФ.

С 1997 по 2001 год был в командировке по линии МИД в посольстве РФ во Вьетнаме.

В 2001-2002 годах работал в пресс-службе президента России.

С 2002 по 2008 год занимал должность заместителя начальника протокольно-организационного управления президента РФ (в 2008 году преобразовано в управление протокола президента).

3 июня 2008 года Сергей Соболев возглавил управление протокола президента РФ.

18 июня 2012 года он был назначен директором департамента протокола правительства РФ.

12 ноября 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Сергея Соболева руководителем протокола председателя правительства РФ — заместителем руководителя аппарата правительства РФ.

Общая сумма декларированного дохода за 2017 год — более 5,6 миллиона рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников