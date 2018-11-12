Хабиров запретил башкирским чиновникам использовать слово "невозможно"

УФА, 12 ноя — РИА Новости. Врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства запретил чиновникам при нем употреблять слово "невозможно".

На совещании главы районов и городов Башкирии отчитались о работе многофункциональных центров, а также внесли свои предложения по улучшению качества услуг, оказываемых населению. Мэр Учалинского района Фарит Давлетгареев пояснил руководителю региона, что "невозможно физически увеличить количество окошек в районных МФЦ из-за отсутствия площадок".

"Прошу при мне слово "невозможно" не употреблять. Если невозможно, значит, вам надо заняться другим делом. Я же не прошу вас навести порядок в своей семье, прошу навести порядок в ваших обязанностях. А если вы мне с ходу заявляете о невозможности, то я начинаю сомневаться в вашей профессиональной готовности", — заявил Хабиров чиновнику.

"Слово "невозможно" пусть остаётся для вашего внутреннего употребления, а не для работы", — добавил он.

Ранее новый мэр Уфы Ульфат Мустафин на совещании запретил городским чиновникам говорить слово "ориентировочно" и потребовал выражаться конкретнее.