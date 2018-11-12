Хабиров запретил башкирским чиновникам использовать слово "невозможно"

УФА, 12 ноя — РИА Новости. Врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства запретил чиновникам при нем употреблять слово "невозможно".
"Прошу при мне слово "невозможно" не употреблять. Если невозможно, значит, вам надо заняться другим делом. Я же не прошу вас навести порядок в своей семье, прошу навести порядок в ваших обязанностях. А если вы мне с ходу заявляете о невозможности, то я начинаю сомневаться в вашей профессиональной готовности", — заявил Хабиров чиновнику.
"Слово "невозможно" пусть остаётся для вашего внутреннего употребления, а не для работы", — добавил он.
Ранее новый мэр Уфы Ульфат Мустафин на совещании запретил городским чиновникам говорить слово "ориентировочно" и потребовал выражаться конкретнее.