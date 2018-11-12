Первый кандидат-самовыдвиженец снялся с выборов губернатора Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя — РИА Новости. Член партии "Единая Россия" и помощник депутата Госдумы РФ Вячеслав Гнездилов, заявившийся на выборы губернатора Приморья самовыдвиженцем, снял кандидатуру.

Гнездилов — член ЕР, помощник депутата Госдумы Владимира Новикова, замещал председателя молодежного правительства Приморья, является руководителем движения "Молодежь Спасска" и соучредителем движения "Патриот Приморья". Он подал документы на выдвижение 26 октября.

"Сейчас в присутствии председателя избиркома Татьяны Гладких написал заявление, секретарь комиссии его зарегистрировала. В нем написано: "Прошу исключить меня из списка кандидатов на должность губернатора Приморья по собственному желанию в связи с несогласием с реализацией муниципального фильтра", — сказал Гнездилов РИА Новости.

По его словам, решение сняться с выборов связано с тем, что, по его мнению, сейчас самовыдвиженцу, которого не поддерживает какая-либо партия, невозможно собрать нужное число подписей муниципальных депутатов и глав районов.

"Закон о выборах так оперативно поменялся, разрешив участвовать самовыдвиженцам, что не предусмотрели вопрос прохождения муниципального фильтра. Муниципальных депутатов и глав районов – ограниченное количество. Кроме того, почти все они состоят в какой-либо партии и отдают подписи за кандидатов, которых поддерживает партия. Кандидату, которого партия не поддерживает, пройти фильтр невозможно", — сказал он.

Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными. Выдвижение кандидатов на должность губернатора Приморского края началось 26 октября. В начале октября депутаты законодательного собрания края приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона. По данным на 11 ноября, на пост главы региона выдвинулся 21 кандидат, из них 11 самовыдвиженцев и 10 — от политических партий. Среди самовыдвиженцев врио губернатора Приморья Олег Кожемяко и участвовавший в прошлых выборах главы края коммунист Андрей Ищенко.