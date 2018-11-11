Лавров о будущей встрече Путина и Трампа: вопросов на повестке дня много

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Вопросов на повестке дня много, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе будущей их встречи обсудят то, что сочтут необходимым, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вопросов на повестке дня много, и президенты будут обсуждать то, что сочтут необходимым", — сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 1".

Французская столица в воскресенье принимала глав государств и правительств стран мира в рамках торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.