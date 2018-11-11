МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Единственный кандидат на должность главы Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) одержал победу на выборах, свидетельствуют данные Центризбиркома.

По данным ЦИК после обработки всех протоколов, за Коновалова отдали 101 405 голосов (57,57 процента), против — 72 498 голосов (41,16 процента). Явка избирателей по состоянию на 19.30 по местному времени — за полчаса до закрытия участков — составила 43,3 процента.

Во втором туре выборов главы Хакасии участвует один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий на тот момент губернатор Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.

По словам замглавы ЦИК Николая Булаева, выборы прошли спокойно. Представитель Центризбиркома подчеркнул, что сообщения о нарушениях на ряде участков не подтвердились.