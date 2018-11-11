МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Единственный кандидат на должность главы Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) одержал победу на выборах, свидетельствуют данные Центризбиркома.
Во втором туре выборов главы Хакасии участвует один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий на тот момент губернатор Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.
По словам замглавы ЦИК Николая Булаева, выборы прошли спокойно. Представитель Центризбиркома подчеркнул, что сообщения о нарушениях на ряде участков не подтвердились.