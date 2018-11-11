Коновалов побеждает на выборах главы Хакасии после обработки 99% протоколов

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Единственный кандидат на пост главы Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) по итогам обработки более 99 процентов протоколов побеждает на выборах, свидетельствуют данные ЦИК.
Явка избирателей по состоянию на 19:30 по местному времени — за полчаса до закрытия участков — составила 43,3 процента.
Во втором туре выборов главы Хакасии участвует один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий на тот момент губернатор Виктор Зимин, не смог набрать нужного количества голосов.