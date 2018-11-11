Коновалов побеждает на выборах главы Хакасии после обработки 99% протоколов

Кандидат от партии КПРФ на пост главы Республики Хакасия Валентин Коновалов. Архивное фото

Кандидат от партии КПРФ на пост главы Республики Хакасия Валентин Коновалов. Архивное фото

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Единственный кандидат на пост главы Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) по итогам обработки более 99 процентов протоколов побеждает на выборах, свидетельствуют данные ЦИК.

По данным комиссии после обработки 99,23 процента протоколов, за Коновалова отдано 100 тысяч 579 голосов (57,63 процента), против — 71 тысяча 858 голосов (41,17 процента).

Явка избирателей по состоянию на 19:30 по местному времени — за полчаса до закрытия участков — составила 43,3 процента.

Во втором туре выборов главы Хакасии участвует один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий на тот момент губернатор Виктор Зимин, не смог набрать нужного количества голосов.