Нарушения на выборах в Хакасии не повлияли на результаты, считают в ОП

АБАКАН, 11 ноя — РИА Новости. Нарушения во втором туре на выборах главы Хакасии существенно не повлияли на выбор граждан, заявил журналистам представитель Общественной палаты РФ Максим Григорьев.
"Это вопрос к избирательной комиссии. Там находится большое количество заявлений граждан, в том числе по нарушениям…. На мой взгляд, череда и количество достаточно грубых нарушений, которые мы видели со стороны кандидата, не повлияли существенным образом на выбор избирателей", — сказал Григорьев.
"Один из таких депутатов мешал работе избирательной комиссии. Он пытался удалить членов ИК с совещательным голосом от других партий с избирательного участка", — сказал Григорьев.
Ранее представляющий КПРФ депутат Госдумы Юрий Афонин сообщил журналистам, что наблюдатели от партии не обнаружили на выборах серьезных нарушений.