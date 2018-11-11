Нарушения на выборах в Хакасии не повлияли на результаты, считают в ОП

АБАКАН, 11 ноя — РИА Новости. Нарушения во втором туре на выборах главы Хакасии существенно не повлияли на выбор граждан, заявил журналистам представитель Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

В Хакасии в воскресенье завершилось голосование на выборах главы республики. Во втором туре участвовал единственный кандидат — Валентин Коновалов от КПРФ. По данным ЦИК, после обработки 80,93% протоколов, за Коновалова отдано 85 тысяч 995 голосов (57,76%), против — 61 тысяча 180 голосов (41,09%). Явка избирателей по состоянию на 19.30 по местному времени (за полчаса до закрытия участков) составила 43,3%. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.

"Это вопрос к избирательной комиссии. Там находится большое количество заявлений граждан, в том числе по нарушениям…. На мой взгляд, череда и количество достаточно грубых нарушений, которые мы видели со стороны кандидата, не повлияли существенным образом на выбор избирателей", — сказал Григорьев.

Он отметил, что информации о нарушениях довольно много, в том числе была информация о том, что некоторые нарушения совершали депутаты Госдумы, приехавшие в регион.

"Один из таких депутатов мешал работе избирательной комиссии. Он пытался удалить членов ИК с совещательным голосом от других партий с избирательного участка", — сказал Григорьев.

Ранее представляющий КПРФ депутат Госдумы Юрий Афонин сообщил журналистам, что наблюдатели от партии не обнаружили на выборах серьезных нарушений.