ЦИК не обнаружил серьезных нарушений при подсчете голосов в Хакасии

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Значительных нарушений при подсчете голосов на повторных выборах главы республики Хакасия не зафиксировано, сообщил РИА Новости член Центризбиркома Валерий Гальченко, который находится в Хакасии.

Во втором туре выборов в Хакасии участвует один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.

"Никаких нарушений, которые можно рассматривать как нарушения, которые могли хоть как-то повлиять на результат, нет", — сказал Гальченко. По данным ЦИК РФ, после обработки 11,86% протоколов за единственного кандидата Коновалова проголосовали 55,79% избирателей, против — 42,97%.