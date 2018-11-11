ЦИК не обнаружил серьезных нарушений при подсчете голосов в Хакасии

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Значительных нарушений при подсчете голосов на повторных выборах главы республики Хакасия не зафиксировано, сообщил РИА Новости член Центризбиркома Валерий Гальченко, который находится в Хакасии.
"Никаких нарушений, которые можно рассматривать как нарушения, которые могли хоть как-то повлиять на результат, нет", — сказал Гальченко. По данным ЦИК РФ, после обработки 11,86% протоколов за единственного кандидата Коновалова проголосовали 55,79% избирателей, против — 42,97%.