Коновалов в Хакасии набрал 55,79% голосов после обработки 11,86% протоколов

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. За единственного кандидата на выборах главы Хакасии Валентина Коновалова (КПРФ) по итогам обработки 11,86% протоколов проголосовали 55,79% избирателей, против — 42,97%, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Во втором туре выборов главы Хакасии участвует один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.