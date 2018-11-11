Коновалов в Хакасии набрал 55,79% голосов после обработки 11,86% протоколов

Кандидат на пост главы республики Хакасия Валентин Коновалов и экс-кандидат на пост главы губернатора Приморского края Андрей Ищенко на митинге в Абакане

Кандидат на пост главы республики Хакасия Валентин Коновалов и экс-кандидат на пост главы губернатора Приморского края Андрей Ищенко на митинге в Абакане

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. За единственного кандидата на выборах главы Хакасии Валентина Коновалова (КПРФ) по итогам обработки 11,86% протоколов проголосовали 55,79% избирателей, против — 42,97%, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

По данным комиссии, после обработки 11,86% протоколов, за Коновалова отдали 10 тысяч 858 голосов (55,79%), против — 8363 голоса (42,97%). Явка избирателей по состоянию на 19.30 по местному времени (за полчаса до закрытия участков) составила 43,3%.

Во втором туре выборов главы Хакасии участвует один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.