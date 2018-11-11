ЦИК обнародовал первые результаты подсчета голосов на выборах в Хакасии

Агитация в поддержку кандидата от партии КПРФ на пост главы Республики Хакасия Валентина Коновалова. Архивное фото

Агитация в поддержку кандидата от партии КПРФ на пост главы Республики Хакасия Валентина Коновалова. Архивное фото

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. За единственного кандидата на выборах главы Хакасии Валентина Коновалова (КПРФ) проголосовали 55,79% избирателей, против — 42,97%, свидетельствуют данные ЦИК.

По данным комиссии, обработано 11,86% протоколов участковых избирательных комиссий

Во втором туре выборов главы Хакасии участвует один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.

Замглавы ЦИК Николай Булаев заявил РИА Новости, что повторные выборы прошли спокойно, хотя в ходе подсчета голосов могут появиться жалобы.

"Сейчас начинается подсчет голосов, и я думаю, что все возможные интриги и конфликты в течение ближайшего времени могут появиться. В принципе, пока ситуация достаточно спокойная", — сказал Булаев.

Он отметил, что сейчас активно проверяются сообщения о подвозе избирателей и об элементах двойного голосования, которые поступали в течение дня. По словам Булаева, подтверждения этим сообщениям пока нет.