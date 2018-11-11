В ЦИК назвали выборы главы Хакасии спокойными

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Повторные выборы главы республики Хакасия прошли спокойно, хотя в ходе подсчета голосов могут появиться жалобы, сообщил РИА Новости замглавы Центризбиркома России Николай Булаев.

Во втором туре выборов участвует один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.

"Сейчас начинается подсчет голосов, и я думаю, что все возможные интриги и конфликты в течение ближайшего времени могут появиться. В принципе, пока ситуация достаточно спокойная", — сказал Булаев.

Он отметил, что сейчас активно проверяются сообщения о подвозе избирателей и об элементах двойного голосования, которые поступали в течение дня. По словам Булаева, подтверждения этим сообщениям пока нет.