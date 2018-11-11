В Хакасии зафиксировали более 30 обращений по нарушениям на выборах

АБАКАН, 11 ноя — РИА Новости. Более 30 обращений о нарушениях на выборах главы Хакасии поступило на горячую линию Общественной палаты республики, сообщил журналистам представитель Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

В воскресенье в Хакасии проходит второй тур выборов. На должность главы республики претендует единственный кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов не смог набрать нужное количество голосов.

"Официально по горячей линии более 30 обращений, а так, конечно, еще больше", — сказал Григорьев.

Он отметил, что также сообщения о нарушениях поступают по другим каналам — звонят непосредственно на телефоны представителей Общественной палаты республики, обращаются лично. По его словам, в основном сообщают о незаконной агитации, распространении агитационных материалов. Кроме того, был зафиксирован случай угрозы со стороны якобы представителя КПРФ в отношении волонтеров, которые проводят опросы рядом с участками.

Всего на территории республики 11 ноября открылось 388 участков, в том числе три временных — в Абакане на территории больницы и СИЗО, а также в больнице города Саяногорск. Кроме того, два участка открылись в Черногорске в 06.00 (02.00 мск), чтобы рабочие местных предприятий смогли проголосовать раньше.

Ранее сообщалось, что досрочное голосование прошло в 22 отдаленных населенных пунктах четырех районов республики, где проживает в общей сложности более 800 человек. За пятницу и субботу явка здесь составила 43,8%. Всего в республике на утро, по данным избиркома, 381,6 тысячи избирателей включены в списки.