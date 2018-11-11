В Хакасии члена УИК отстранили от работы за нарушение

АБАКАН, 11 ноя — РИА Новости. Участковая избирательная комиссия в городе Сорске в Хакасии, где в воскресенье проходит второй тур выборов главы Хакасии, отстранила от работы за нарушение одну из своих сотрудниц, сообщили РИА Новости в пресс-центре избиркома Хакасии.

Во втором туре выборов участвует один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов не смог набрать нужное количество голосов.

"Действительно, отстранена от работы одна из членов участковой избирательной комиссии. За нарушение, подробности пока уточнить не могу. Комиссия сработала оперативно", — сказал собеседник агентства.

Всего на территории республики 11 ноября открылось 388 участков, в том числе три временных — в Абакане на территории больницы и СИЗО, а также в больнице города Саяногорск. Кроме того, два участка открылись в Черногорске в 06.00 (02.00 мск), чтобы рабочие местных предприятий смогли проголосовать раньше.

Ранее сообщалось, что досрочное голосование прошло в 22 отдаленных населенных пунктах четырех районов республики, где проживает в общей сложности более 800 человек. За пятницу и субботу явка здесь составила 43,8%. Всего в республике на утро, по данным избиркома, 381,6 тысячи избирателей включены в списки.

По данным республиканской избирательной комиссии, комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) работают на 39 участках в Абакане. В этот раз комплексы электронного голосования (КЭГ) не применяются на выборах.