В ЦИК отметили явку на повторных выборах в Хакасии на уровне 9 сентября

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Член ЦИК РФ Валерий Гальченко, находящийся в Хакасии, где в воскресенье проходят выборы главы республики, отмечает хорошую явку избирателей — на уровне первого тура голосования, а также небольшое количество жалоб на нарушения.

Во втором туре выборов в Хакасии участвует один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.

"Явка неплохая. По крайней мере, изначально были ожидания, что из-за морозов явка упадет по сравнению с 9 сентября (единый день голосования), но, похоже, что нет, скорее всего, явка будет приблизительно такая же. Голосование идет достаточно активно. Я проехал около десятка избирательных участков, люди идут с удовольствием голосовать", — сказал Гальченко РИА Новости.

Член ЦИК отметил специфику голосования на этих выборах, в которых участвует только один кандидат, следовательно на участках присутствуют только наблюдатели от единственного претендента на должность главы республики.

"В этом смысле, когда несколько наблюдателей от разных кандидатов, то оценка объективная, когда один — она немножко субъективная. Но даже несмотря на эту особенность, я бы не сказал, что много жалоб на какие-то нарушения", — пояснил Гальченко.

По его словам, в основном жалобы касаются того, что возле участков в зданиях, но не в помещениях для голосования, проводят разные опросы. "Мы стараемся добиться того, чтобы не было препятствий на пути избирателя к месту голосования", — добавил он.