Самовыдвиженец Устинова стала 21-м кандидатом на выборах в Приморье

Избиратель голосует на своем избирательном участке в единый день голосования. Архивное фото

Избиратель голосует на своем избирательном участке в единый день голосования. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя — РИА Новости. Еще один самовыдвиженец заявился для участия в выборах губернатора Приморья, которые назначены на 16 декабря, сообщила РИА Новости секретарь избирательной комиссии края Наталья Камаева.

"Сегодня документы на выдвижение принесла Анна Устинова, идет самовыдвиженцем, представляет общественную организацию", — сказала Камаева.

Таким образом, на пост главы региона уже выдвинулся 21 кандидат, из них 11 самовыдвиженцев и 10 — от политических партий. Среди самовыдвиженцев — врио губернатора Приморья Олег Кожемяко и участвовавший в прошлых выборах главы края коммунист Андрей Ищенко.

В воскресенье избирком Приморья также начала прием документов для регистрации кандидатов на выборы губернатора. По словам Камаевой, пока документы на регистрацию никто не подавал.

Продлится прием документов до 18.00 местного времени (11.00 мск) 18 ноября. Решение о регистрации либо отказе принимается в течение семи дней.

Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными. Выдвижение кандидатов на должность губернатора Приморского края началось 26 октября. В начале октября депутаты законодательного собрания края приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.