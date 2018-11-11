АБАКАН, 11 ноя — РИА Новости. Явка на выборах главы Хакасии прогнозируется на высоком уровне, заявил журналистам председатель избирательной комиссии республики Александр Чуманин.

"Вы знаете, что последние несколько лет в Хакасии была тенденция на снижение явки. Явка падала. Но такой всплеск у нас мы ожидаем — и опросы общественного мнения показывают, что явка должна быть достаточно высокой в данный день голосования", — сказал Чуманин.

По данным республиканского избиркома, на 10.00 явка составляет 3,8% (9 сентября была 4,3%). По данным избиркома республики, на досрочном голосовании в 22 населенных пунктах четырех районов, где проживает около 800 избирателей, явка составила 43,88%.

Во втором туре выборов участвует один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.

Всего на территории республики 11 ноября открылось 388 участков, в том числе три временных — в Абакане на территории больницы и СИЗО, а также в больнице города Саяногорск. Кроме того, два участка открылись в Черногорске в 06.00 (02.00 мск), чтобы рабочие местных предприятий смогли проголосовать раньше. Всего в республике на утро, по данным избиркома, 381,6 тысячи избирателей включены в списки.

Чуманин отметил, что за всю кампанию в избирком поступило более 36 обращений о нарушениях, из которых десять подтвердилось. Большая часть обращений поступила от кандидата Валентина Коновалова и его доверенных лиц.