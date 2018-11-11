Явка на досрочном голосовании на выборах главы Хакасии составила 42,8%

АБАКАН, 11 ноя — РИА Новости. Явка избирателей на досрочном голосовании на выборах главы Хакасии составила 42,8%, сообщил журналистам глава избирательной комиссии республики Александр Чуманин.

"За два дня, 9 и 10 ноября, прошло досрочное голосование в 22 отдаленных населенных пунктах в четырех районах республики. Проголосовало 42,8% избирателей", — сказал Чуманин.

Всего в республике на утро, по данным избиркома, включены в списки 381 606 избирателей.

Во втором туре выборов участвует один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.

Всего на территории республики 11 ноября открылось 388 участков, в том числе три временных — в Абакане на территории больницы и СИЗО, а также в больнице города Саяногорск. Кроме того, два участка открылись в Черногорске в 06.00 (02.00 мск), чтобы рабочие местных предприятий смогли проголосовать раньше. Ранее сообщалось, что досрочное голосование прошло в нескольких труднодоступных районах, где проживает в общей сложности более 800 человек.

По данным республиканской избирательной комиссии, комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут работать на 39 участках в Абакане. В этот раз комплексы электронного голосования (КЭГ) не будут применяться на выборах.