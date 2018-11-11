В Хакасии открылись избирательные участки

АБАКАН, 11 ноя — РИА Новости. Все избирательные участки открылись в Хакасии, где в воскресенье жители республики во втором туре выбирают главу региона, сообщили РИА Новости пресс-служба региональной избирательной комиссии.
Во втором туре выборов участвует один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.
По данным республиканской избирательной комиссии, комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут работать на 39 участках в Абакане. В этот раз комплексы электронного голосования (КЭГ) не будут применяться на выборах. По данным на 1 июля 2018 года, численность избирателей в регионе составляет 382 032 человека.