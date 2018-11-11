В Приморье начинается прием документов для регистрации кандидатов на выборы

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя – РИА Новости. Избирком Приморья 11 ноября начинает прием документов для регистрации кандидатов на выборы губернатора региона.

Согласно календарному плану основных мероприятий комиссии по подготовке и проведению повторных выборов губернатора Приморского края, назначенных на 16 декабря, с 11 ноября начинается прием документов на регистрацию кандидатов. Продлится он до 18.00 местного времени (11.00 мск) 18 ноября. Решение о регистрации либо отказе принимается в течение семи дней.

Одновременно с документами кандидаты на выборы предоставляют сведения о трех кандидатурах в сенаторы от региона.

По данным на 10 ноября, на пост главы региона выдвинулись 20 кандидатов, из них 10 самовыдвиженцев и 10 — от политических партий. Среди самовыдвиженцев – врио губернатора Приморья Олег Кожемяко и участвовавший в сентябрьских выборах главы края коммунист Андрей Ищенко.

Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными. Выдвижение кандидатов на должность губернатора Приморского края началось 26 октября, оно завершится 18 ноября. В начале октября депутаты законодательного собрания края приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.