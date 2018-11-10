Избирком Хакасии усмотрел нарушение дня тишины перед выборами главы региона

АБАКАН, 10 ноя — РИА Новости. Избирком Хакасии обратился в МВД республики с просьбой пресечь незаконную агитацию кандидата от КПРФ Валентина Коновалова в день тишины, сообщил журналистам глава избиркома республики Александр Чуманин.
"Сегодня поступила жалоба по поводу размещённого объявления на личной страничке кандидата Коновалова ("Вконтакте") о том, что сегодня состоится стрим совместно с депутатом ГД (Юрием Афониным), который касается выборов. Планировалось, что ответят на вопросы избирателей. Избирательная комиссия по этой жалобе направила представление в МВД с просьбой пресечь данную незаконную агитационную деятельность, потому что сегодня день тишины, а также мы направили предостережение кандидату о том, что этого делать не нужно и что мы обратились в МВД", — сказал Чуманин.
В первом туре выборов 9 сентября участвовали Валентин Коновалов от КПРФ (44,81%), занимавший пост главы Хакасии Виктор Зимин (32,42%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Зимин снялся с выборов. Позже Зимин снялся с выборов, потом Филягин также снял свою кандидатуру. Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил РИА Новости, что выборы в Хакасии пройдут, даже если останется только один кандидат. Президент России назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии.