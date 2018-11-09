Посла Австрии вызовут в МИД России

Здание министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото

Здание министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Посол Австрии Йоханнес Айгнер будет вызван в пятницу в МИД РФ, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Посол Австрии будет вызван в пятницу в МИД РФ", — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее издание Kronen Zeitung сообщило, что экс-полковник вооруженных сил Австрии задержан по подозрению в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Посольство РФ отказалось комментировать сообщение СМИ.

По данным газеты, полковник должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальные сведения о многих австрийских высокопоставленных военных.