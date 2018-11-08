России не следует отказываться от участия в форуме в Давосе, считает Кудрин

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что России не следует отказываться от участия в форуме в Давосе.

"Моя позиция — что нам нужно не уменьшать, а расширять контакты с западными компаниями, а особенно с бизнесом. Цель — все-таки чтобы контакты бизнеса, в том числе по выработке идей, ведь там (в Давосе — ред.) вырабатываются идеи, в том числе, по регулированию рынков, новых подходов, все-таки я считаю, что нам надо в этом участвовать", — сказал Кудрин журналистам.

"Что касается решений относительно наших предприятий и компаний, будем надеяться что это временно и (решения — ред.) будут отменены", — добавил он.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе пройдет с 22 по 25 января. Ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на двух экспертов, "обладающих знанием о ситуации", что бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в очередной сессии форума. ВЭФ не стал комментировать эту публикацию.