России не следует отказываться от участия в форуме в Давосе, считает Кудрин

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что России не следует отказываться от участия в форуме в Давосе.
"Что касается решений относительно наших предприятий и компаний, будем надеяться что это временно и (решения — ред.) будут отменены", — добавил он.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе пройдет с 22 по 25 января. Ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на двух экспертов, "обладающих знанием о ситуации", что бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в очередной сессии форума. ВЭФ не стал комментировать эту публикацию.