На выборах в Хакасии будут работать почти 700 наблюдателей от КПРФ

КРАСНОЯРСК, 8 ноя — РИА Новости. Почти 700 наблюдателей от кандидата на пост главы Хакасии и регионального отделения КПРФ будут работать на избирательных участках в день голосования в Хакасии, сообщил РИА Новости официальный представитель избиркома республики Дмитрий Кирсанов.

Второй тур выборов в Хакасии назначен на 11 ноября. Валентин Коновалов (КПРФ) остался единственным кандидатом на пост главы региона.

"По предварительным данным, работать будут около 690 наблюдателей. Часть из них назначена непосредственно самим Валентином Олеговичем (Коноваловым), часть — региональным отделением КПРФ. Все согласно законодательству", — сказал собеседник агентства.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий тогда глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Коновалов (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Второй тур выборов должен был состояться 21 октября. Пятнадцатого октября кандидат от Партии Роста Алескандр Мяхар заявил, что не будет участвовать во втором туре выборов. Также он призвал и Коновалова отказаться от участия во втором туре.