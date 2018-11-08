КС получил запрос о проверке соглашения о границе между Чечней и Ингушетией

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Запрос главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о проверке соответствия Конституции соглашения об установлении границы между Чечней и Ингушетией поступил в Конституционный суд РФ, подтвердили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Могу подтвердить, что запрос главы Ингушетии Евкурова о проверке соответствия Конституции соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой сегодня поступил в Конституционный суд", — сообщили в пресс-службе. В КС добавили, что документ находится на предварительном изучении в секретариате суда, рассмотрение будет в обычном порядке.

Ранее глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что правомерность соглашения о границе Ингушетии с Чечней должен оценивать Конституционный суд России, а не Конституционный суд субъекта РФ. В конце октября КС Ингушетии признал закон, утвердивший соглашение о границе с Чечней, не соответствующим Конституции Ингушетии. Соответствующий запрос в суд направили депутаты парламента Ингушетии.

Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе. В Конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике начались протестные акции, в том числе на площади Согласия в Магасе. С 8 октября митинг был санкционирован и проходил на новой площадке — возле здания национальной телерадиокомпании.

С представителями митингующих дважды встречались полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников и глава управления по внутренней политике администрации президента России Андрей Ярин. Срок санкционированного митинга истекал 17 октября, власти региона согласовали новую акцию, которая пройдет на той же площадке с 31 октября по 2 ноября. В тот же день организаторы митинга решили приостановить его до 31 октября.