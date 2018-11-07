Коммунисты прокомментировали решение Ищенко пойти на выборы самовыдвиженцем

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Приморские коммунисты заявили, что член КПРФ Андрей Ищенко не согласовывал решение пойти на выборы губернатора Приморья самовыдвиженцем, но палки в колеса они вставлять ему не будут и считают, что и другие коллеги по партии Ищенко поддержат.

На прошлой неделе региональное отделение КПРФ на партийной конференции решило не выдвигать кандидата на выборы губернатора Приморья. По словам Ищенко, это связано с тем, что партия не признает отмену результатов сентябрьских выборов. В среду в избиркоме сообщили, что участвовавший в сентябрьских выборах главы Приморья Ищенко пошел самовыдвиженцем на новые выборы губернатора, которые состоятся 16 декабря. Сам коммунист подтвердил эту информацию в своем аккаунте в Instagram.

"Я считаю, что это один из двух возможных вариантов разрешения ситуации и для Ищенко, и для партии. По-хорошему надо было собрать партийную конференцию и пересмотреть решение от 3 октября в пользу Ищенко. Но если этого не произошло, вариант остался более сложный – идти Ищенко самовыдвиженцем. Я будут его поддерживать, считаю, что и большинство членов партии в регионе его поддержат и будут помогать", — сказал РИА Новости депутат заксобрания края, член КПРФ Владимир Беспалов.

С ним солидарен коллега по заксобранию и партии Артем Самсонов. "Это его решение, Ищенко с комитетом его не согласовывал. Палки в колеса ставить ему не будем, если решил идти самовыдвиженцем – вся ответственность на нем. Я его поддержу", — сказал Самсонов.

Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Ищенко выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке и всего подал более 30 исков. Через краевой суд Ищенко пытался обжаловать решение избиркома о признании результатов выборов недействительными. Суд 12 октября отклонил этот иск, коммунист обжаловал решение в Верховном суде России.