ШАНХАЙ (Китай), 4 ноя — РИА Новости. Российские телеканалы в ближайшие несколько недель примут решение о графике отключения аналогового вещания и начнут разъяснительные кампании по переходу на цифру, заявил РИА Новости замглавы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на полях IV китайско-российского медиафорума.

"Окончательно телеканалы примут решение по графику отключения аналогового вещания в ближайшие несколько недель, после чего каждый канал со своей стороны начнет информационно-разъяснительную кампанию для своих зрителей о том, как им надо переходить с аналога на цифру", — сообщил Волин.

Он добавил, что "по оценкам Минкомсвязи на сегодняшний день лишь около 10% аудитории федеральных телевизионных каналов остается в аналоге, поэтому мы считаем, что уровень готовности российских граждан к отключению аналога достаточно высокий, что не означает, что интересами этих 10% нужно пренебречь".

"И поэтому в оставшееся время все силы и телевизионных каналов, и региональных властей, и федеральной власти будут направлены на то, чтобы максимально проинформировать граждан и подготовить их к беспроблемному переходу с аналога на цифру", — сказал замминистра.

Отвечая на вопрос о формате оповещений граждан, Волин сообщил, что "это будет массированная информационная кампания, потому что это могут быть новостные выпуски, могут быть отдельные передачи, и межпрограммка".

Россия с января 2019 года полностью перейдет от аналогового на цифровое телевещание, сеть будет включать в себя два мультиплекса (пакета телеканалов) по 10 каналов, а также три радиоканала и будет доступна более 98% населения. Аналоговое ТВ планируется отключить после новогодних каникул.

С запуском сети цифрового вещания граждане РФ бесплатно получают набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. В первый мультиплекс входят: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург — 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Во второй — "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".