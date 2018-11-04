В Крыму сравнили ракетные учения на Украине с комариным писком

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Ракетные учения в приграничной с Крымом Херсонской области Украины напоминали бряцание оружием, крымчан комариным писком не испугаешь, заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что целью ракетных учений на Украине была отработка системы противовоздушной обороны. В связи с ракетными стрельбами воздушное пространство над Черным морем было закрыто с 1 по 4 ноября.

"Этими ракетными учениями они, наверное, хотели показать свои мускулы, но если ты хиляк, то ничего не поделаешь. Это просто бряцание оружием и желание показать перед своими хозяевами, что они что-то умеют. Бряцают оружием, думают кого-то испугать. Кого может испугать комариный писк", — сказал РИА Новости Фикс.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

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