Эксперты разошлись во мнении об отказе КПРФ идти на выборы в Приморье

Участники митинга в поддержку кандидата в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрея Ищенко у здания администрации края во Владивостоке. Архивное фото

Участники митинга в поддержку кандидата в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрея Ищенко у здания администрации края во Владивостоке. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя — РИА Новости. Решение регионального отделения КПРФ не выдвигать кандидата на выборы главы Приморья может говорить о том, что краевая ячейка реально оценила свои возможности, а центральное руководство партии задумалось о кадровых вопросах и получило преференции на будущее, при этом не исключено, что при росте шансов врио губернатора края Олега Кожемяко на победу все же возможен второй тур выборов, считают опрошенные РИА Новости политологи.

Ранее в субботу региональное отделение КПРФ на партийной конференции решило не выдвигать кандидата на выборы губернатора Приморья. По словам коммуниста Андрея Ищенко, это связано с тем, что партия не признает отмену результатов сентябрьских выборов. За такое решение в региональной ячейке проголосовало 42 из 56 принявших участие в конференции членов партии.

Встречное движение сверху и снизу



На прошлой неделе избирком начал прием документов на выдвижение кандидатов для участия в новых выборах главы края, которые состоятся 16 декабря.

Как рассказал РИА Новости политолог Марат Баширов, за таким решением партийной ячейки стоит больше, чем просто отношения Ищенко и регионального отделения КПРФ.

"Федеральное руководство партии вдруг осознало, что надо вести кадровую политику. Раньше они считали, что достаточно просто выдвинуть кого-то… А сейчас стало понятно, что нужно будет нести ответственность за такой выбор. Потому что не факт, что через год-два (при победе Ищенко) картина была бы такой же радужной", — сказал политолог.

По его словам, также не факт, что Ищенко бы прошел муниципальный фильтр, не получив подписи даже тех депутатов, которые раньше его поддерживали, о чем сам коммунист уже заявлял.

"Это было встречное "движение" сверху и снизу, потому было принято такое решение", — добавил Баширов.

КПРФ сделала правильный выбор



По словам политолога Андрея Калядина, от такого решения КПРФ не пострадает, а даже получит преференции.

"В этом электоральном цикле партия увеличила число своих сторонников в регионах в два-три раза. Участвуя в новых выборах губернатора Приморья, КПРФ набрала бы изрядное число новых поклонников, но данная ситуация не была бы однозначной из-за некоторых рисков для партии. В регионе коммунисты потеряли темп на старте кампании — неделю на сборе подписей для прохождения муниципального фильтра, а также темпы в агитации", — сказал политолог.

Калядин отметил, что в этой ситуации у КПРФ есть серьезные риски проиграть.

"И партия сделала правильный выбор. Думаю, что между властями и КПРФ сложились элитарные договоренности, когда каждый получает определенные преференции для себя. И Ищенко, и КПРФ получат преференции, при том что до этого уже получили политические преференции, укрепившись в таком сложном с политической точки зрения регионе", — отметил политолог.

По его словам, при этом, учитывая протестность голосования на сентябрьских выборах, на новых выборах возможен второй тур, и Кожемяко придется активно работать, чтобы выиграть.

КПРФ оценила свои возможности



"Коммунисты могут по-разному интерпретировать решение. Но на самом деле региональная ячейка партии реально оценила свои возможности в рамках подготовки к выборам. Результат прошлых выборов в сентябре — это результат протестного голосования, он был высоким и неожиданным для всех, даже для коммунистов. Сейчас политическая обстановка в крае поменялась: на должность врио губернатора пришел Олег Кожемяко, кроме того, на эти выборы выдвинулось множество представителей оппозиционных партий, и оппозиционно настроенный электорат растягивается между этими кандидатами", — сказал РИА Новости политолог, директор консалтингового центра "Эксперт Групп" Павел Наливайко.

По его словам, шансы повторить успех сентябрьских выборов или получить даже второе место на декабрьских выборах у КПРФ невелики. Наливайко отметил, что в данном случае региональное отделение партии показало себя как дальновидное, и теперь у них есть высокие шансы выстроить нормальные отношения с новой властью.

Политолог также добавил, что раскол внутри региональной ячейки, который обсуждают в соцсетях, не мог стать причиной решения о невыдвижении кандидата. "Проблемы в отделении есть уже несколько лет, там два-три крыла, но это не стало причиной, так как в нужный момент они всегда могут консолидироваться, что показали нам результаты выборов в сентябре", — отметил Наливайко.

Вклад в победу оппонента



По мнению политолога Центра социальных инноваций "Черный куб" Натальи Коломейцевой, решение регионального отделения КПРФ о неучастии в выборах губернатора Приморья 16 декабря — это "некрасивый поступок в отношении избирателей, поддержавших Ищенко в сентябре", и возможный вклад КПРФ в победу врио губернатора края Олега Кожемяко.

"Окончательной победой я бы это не назвала, поскольку теперь команде действующего руководителя края в следующем месяце придется бороться с "безымянным" протестом избирателей, который может выразиться в ненаборе Кожемяко 50% голосов в первом туре. А уже во втором туре, если он состоится, оппонент действующего врио вновь станет аккумулятором протеста в регионе, что и произошло в Приморье на предыдущих выборах 16 сентября", — рассказала РИА Новости Коломейцева.

По ее словам, при этом для команды Кожемяко неучастие Ищенко в избирательной гонке — довольно значимое достижение, учитывая высокие протестные рейтинги кандидата-коммуниста, у которого были все шансы на победу в декабре.

На прошлой неделе избирком начал прием документов на выдвижение кандидатов для участия в новых выборах главы края, которые состоятся 16 декабря.