На участие в выборах главы Приморья подал документы шестой самовыдвиженец

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя — РИА Новости. Еще один самовыдвиженец подал в избирком Приморья документы для участия в выборах главы региона, число выдвинутых кандидатов достигло 16 человек, сообщила РИА Новости секретарь комиссии Наталья Камаева.
"Сегодня подали документы Максим Сурайкин от "Коммунистов России" и самовыдвиженец Сергей Лобунец, домохозяин, родился в Сызрани, живет во Владивостоке, закончил Мореходную школу. Итого сейчас 16 человек, выдвинувшихся на выборы губернатора", — сказала Камаева.
Ранее сообщалось, что среди подавших документы в избирком — пять самовыдвиженцев, в их числе – врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. В начале октября депутаты законодательного собрания края приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.