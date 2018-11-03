На участие в выборах главы Приморья подал документы шестой самовыдвиженец

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя — РИА Новости. Еще один самовыдвиженец подал в избирком Приморья документы для участия в выборах главы региона, число выдвинутых кандидатов достигло 16 человек, сообщила РИА Новости секретарь комиссии Наталья Камаева.

Ранее в субботу документы на выдвижение принес экс-кандидат в президенты РФ, председатель ЦК "Коммунистов России" Максим Сурайкин, которого реготделение партии выдвинуло кандидатом на выборы губернатора Приморья.

"Сегодня подали документы Максим Сурайкин от "Коммунистов России" и самовыдвиженец Сергей Лобунец, домохозяин, родился в Сызрани, живет во Владивостоке, закончил Мореходную школу. Итого сейчас 16 человек, выдвинувшихся на выборы губернатора", — сказала Камаева.

Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. На прошлой неделе начался прием документов на выдвижение кандидатов для участия в новых выборах главы края, которые состоятся 16 декабря.

Ранее сообщалось, что среди подавших документы в избирком — пять самовыдвиженцев, в их числе – врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. В начале октября депутаты законодательного собрания края приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.