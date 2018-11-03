Сурайкин подал документы на выдвижение кандидатом на выборы главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты РФ, председатель ЦК "Коммунистов России" Максим Сурайкин, которого в субботу реготделение партии выдвинуло кандидатом на выборы губернатора Приморья, подал документы в краевой избирком, сообщил РИА Новости первый секретарь комитета отделения Виталий Либанов.

Сурайкин в сентябре был избран заместителем председателя заксобрания Ульяновской области. В субботу на партийной конференции его единогласно выдвинули для участия в выборах губернатора Приморья.

"Сурайкин сдал в избирком документы", — сказал Либанов.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными. На прошлой неделе начался прием документов на выдвижение кандидатов для участия в новых выборах главы края, которые состоятся 16 декабря.

Врио главы региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он идет на выборы главы края в качестве самовыдвиженца. В начале октября депутаты законодательного собрания Приморья приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.