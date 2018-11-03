КПРФ не будет выдвигать кандидата на выборы главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя — РИА Новости. Региональное отделение КПРФ на партийной конференции в субботу решило не выдвигать кандидата в губернаторы Приморского края, сообщил РИА Новости Андрей Ищенко, который участвовал в предыдущих выборах.

"Это связано с тем, что партия не признает отмену результатов сентябрьских выборов", — пояснил он.

По его словам, на прошлых выборах представители КПРФ зафиксировали фальсификации. Сейчас идут суды по искам, поданных коммунистами, но в суде их не принимают, добавил он.

Выборы в Приморье

Шестнадцатого сентября в Приморском крае состоялся второй тур выборов губернатора, в котором участвовали бывший врио главы региона Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. В ходе голосования были отмечены массовые нарушения, в итоге крайизбирком по рекомендации ЦИК признал результаты выборов недействительными.

Оба кандидата подали десятки жалоб, обвиняя друг друга в фальсификации протоколов. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что обратится в правоохранительные органы в связи с нарушениями. Краевой главк Следственного комитета начал проверку.

Позднее Владимир Путин назначил врио губернатора Олега Кожемяко, который до этого возглавлял Сахалинскую область.

Новые выборы назначены на 16 декабря. Избирком уже начал принимать документы от претендентов.