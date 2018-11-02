Вышинского арестовали за выполнение обязанностей журналиста, заявил Лавров

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был арестован исключительно за выполнение своих профессиональных обязанностей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
"Кирилл Вышинский арестован исключительно за то, что выполнял свои профессиональные обязанности: описывал события, выражал свою оценку этих событий для того, чтобы донести правду до тех, кто хочет знать, что происходит на Украине в условиях, когда там медийное пространство, по сути дела, вычищено от любых российских средств массовой информации", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.