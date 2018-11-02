МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Константин Севастьянов. Русскоязычным жителям Латвии снова прямым текстом указали на место. Спойлер: не почетное. Журналисты, политики, деятели культуры будто соревнуются друг с другом в русофобских высказываниях. Говорить можно все, ведь подобные выходки всегда остаются безнаказанными. Как в прибалтийской республике на государственном уровне фактически поощряется ненависть к русским, — в материале РИА Новости.
"Гуманизм" Мары Кронтале
"Мы освободились от балтийских немцев. Почему так же не можем освободиться и от русских? Понимаю, что сейчас меня съедят за расизм или нацизм, но все-таки?", — задалась вопросом Кронтале. При этом некоторые подписчики возмутились не самим призывом к этнической зачистке, а тем, что Кронтале приравняла русских к немцам. "Немцы, в конце концов, были и являются культурным народом, которые не ведут себя, как вши. Но русские — паразиты, роящиеся там, где их меньше всего ждут", — прокомментировала запись некая LīgLberga.
Попытки привлечь Шноре к уголовной ответственности за разжигание национальной розни успехом не увенчались. Полиция безопасности, получившая множество заявлений от возмущенных жителей Латвии, решила, что в высказывании депутата нет состава преступления. Единственным наказанием для него стало устное порицание от комиссии Сейма по мандатам, заявлениям и этике. Раз можно парламентарию, — можно и другим.
Впрочем, среди подписчиков Кронтале нашлись категорически не согласные с ее мнением. Они напомнили, что республика и так страдает от непрерывного оттока населения. "Да, в нашей переполненной Латвии было бы очень хорошо, если бы треть жителей встала, упаковала чемоданы и уехала прочь. Тогда-то и наступят золотые времена", — иронизирует Henrieta Verhoustinska&rlm.
"Сделаем Ригу чистой!"
За последнее время это не единственный "перформанс" от этнически "правильных" жителей Латвии. Буквально в июле журналист Дидзис Седлениекс опубликовал в фейсбуке пост: "Презрительным словом "русские" или чуть более толерантным "русскоязычные" обычно обозначают низшего интеллектуального уровня homo sovetiques — вне зависимости от национальности. Это генетическое отклонение от общечеловеческих ценностей, у этих существ вообще нет ничего ценного, включая человеческую жизнь. Понятно, что большая часть общества их презирает, у генетической ошибки или болезни нет никакой связи с языком, на котором животное пытается говорить". В ходе бурного обсуждения этого пассажа Седлениекс напирал на слова "вне зависимости от национальности" и отказался удалять свой пост. Но позже все-таки вынужден был сделать это: его страницу атаковали оскорбленные русскоязычные жители страны.
Проблема в том, что позволяющие себе подобные высказывания пользуются в республике авторитетом. "Эдвин Шноре — один из наиболее популярных депутатов в Латвии, достаточно посмотреть на гигантское количество полученных им "плюсиков" от избирателей на выборах в Сейм. Дидзис Седлениекс работал журналистом в газете с самым большим среди бумажных изданий тиражом — Latvijas Avīze ("Латвийская газета"). Хор Vilki — не дворовые рэперы, они сотрудничают с Министерством обороны, участвуют в патриотическом воспитании латвийских военных. Поэтому все эти русофобские высказывания следует воспринимать как реальную угрозу", — предупреждает местный общественник, публицист Владимир Линдерман.
Регулярным разжиганием ненависти занимается и парламентарий от "Национального объединения" Александр Кирштейнс. Недавно он "во имя мира в Европе" предложил разделить Россию на множество маленьких государств.
Своим — все
Все националисты, чьи высказывания приведены выше, не понесли никакого наказания. В то же время только на протяжении последних 10 месяцев латвийские спецслужбы потревожили многих представителей русской общины: журналиста Юрия Алексеева, общественного деятеля Александра Гапоненко, политических активистов Владимира Линдермана, Евгению Крюкову, Дэги Караева, Илью Козырева и других. Для кого-то дело ограничилось беседой со следователем полиции безопасности, другим пришлось пережить обыски и провести какое-то время за решеткой. Так, Линдермана держали под арестом две недели, Гапоненко — четыре месяца. Представителям оппозиционного движения вменяют в вину "антигосударственные" высказывания на митингах и собраниях в защиту школ нацменьшинств. Напрашивается вывод: "демократия" и "свобода слова" — понятия в Латвии чисто этнические. Иначе почему "своим" можно все, а "чужим" — ничего?