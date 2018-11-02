МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Константин Севастьянов. Русскоязычным жителям Латвии снова прямым текстом указали на место. Спойлер: не почетное. Журналисты, политики, деятели культуры будто соревнуются друг с другом в русофобских высказываниях. Говорить можно все, ведь подобные выходки всегда остаются безнаказанными. Как в прибалтийской республике на государственном уровне фактически поощряется ненависть к русским, — в материале РИА Новости.

"Гуманизм" Мары Кронтале

Последний инцидент такого рода связан с Марой Кронтале, 40 лет проработавшей диктором новостей на государственном Латвийском радио. Речь Кронтале считается в республике эталоном правильного латышского: в свое время именно она озвучивала объявления в общественном транспорте Риги. Бывшая радиоведущая слыла человеком интеллигентным. Поэтому многих неприятно поразил оставленный ею недавно в социальной сети твит. Кронтале призвала полностью очистить Латвию от этнических русских. При этом она сослалась на исторический пример, когда в 1939-1940 годах из прибалтийских стран репатриировали в Германию остзейских (балтийских) немцев. В общей сложности из Эстонии, Латвии и Литвы тогда уехали 75 тысяч человек.

"Мы освободились от балтийских немцев. Почему так же не можем освободиться и от русских? Понимаю, что сейчас меня съедят за расизм или нацизм, но все-таки?", — задалась вопросом Кронтале. При этом некоторые подписчики возмутились не самим призывом к этнической зачистке, а тем, что Кронтале приравняла русских к немцам. "Немцы, в конце концов, были и являются культурным народом, которые не ведут себя, как вши. Но русские — паразиты, роящиеся там, где их меньше всего ждут", — прокомментировала запись некая LīgLberga.

Дело в том, что упоминание о вшах — это прямая отсылка к громкому скандалу прошлого года. В мае 2017-го депутат парламента от праворадикального Национального объединения Эдвин Шноре опубликовал статью, заявив следующее: "Как сказал в свое время министр общественных дел Альфред Берзиньш (из довоенного правительства Карлиса Ульманиса. — Прим. ред.), если однажды пустить русскую вошь в шубу, вывести ее оттуда будет трудно. Действительно, мы видим, что приехавшие во времена СССР русскоязычные, хоть и постоянно глумятся над Латвией, из страны не уезжают. По крайней мере, не в таком количестве, как латыши бы этого хотели".

Попытки привлечь Шноре к уголовной ответственности за разжигание национальной розни успехом не увенчались. Полиция безопасности, получившая множество заявлений от возмущенных жителей Латвии, решила, что в высказывании депутата нет состава преступления. Единственным наказанием для него стало устное порицание от комиссии Сейма по мандатам, заявлениям и этике. Раз можно парламентарию, — можно и другим.

Но вернемся к твиту Кронтале. Под ним развернулась такая дискуссия, что в комментарии пришел депутат Европарламента, кандидат в премьер-министры Латвии Артис Пабрикс. "Я думаю, что вас "съедят" скорее за незнание истории. Если бы сегодня в Латвии все еще жили балтийские немцы, мы бы жили в лучшей стране", — кратко высказался политик. В сухом остатке: претендента на пост главы правительства нисколько не смущает используемый Кронтале "язык ненависти", он лишь сожалеет о высылке немцев, а по поводу русских, получается, солидарен с позицией экс-диктора.

Впрочем, среди подписчиков Кронтале нашлись категорически не согласные с ее мнением. Они напомнили, что республика и так страдает от непрерывного оттока населения. "Да, в нашей переполненной Латвии было бы очень хорошо, если бы треть жителей встала, упаковала чемоданы и уехала прочь. Тогда-то и наступят золотые времена", — иронизирует Henrieta Verhoustinska&rlm.

"Сделаем Ригу чистой!"

За последнее время это не единственный "перформанс" от этнически "правильных" жителей Латвии. Буквально в июле журналист Дидзис Седлениекс опубликовал в фейсбуке пост: "Презрительным словом "русские" или чуть более толерантным "русскоязычные" обычно обозначают низшего интеллектуального уровня homo sovetiques — вне зависимости от национальности. Это генетическое отклонение от общечеловеческих ценностей, у этих существ вообще нет ничего ценного, включая человеческую жизнь. Понятно, что большая часть общества их презирает, у генетической ошибки или болезни нет никакой связи с языком, на котором животное пытается говорить". В ходе бурного обсуждения этого пассажа Седлениекс напирал на слова "вне зависимости от национальности" и отказался удалять свой пост. Но позже все-таки вынужден был сделать это: его страницу атаковали оскорбленные русскоязычные жители страны.

Тогда же, в июле, латышский мужской хор Vilki ("Волки") опубликовал в твиттере поздравление с проходившими в то время народными праздниками: "Сегодня начинается Всеобщий латышский 26-й Праздник песни и 16-й Праздник танца! Праздничная неделя, когда Рига снова становится латышски-чистой. Будем работать все вместе, чтобы она оставалась чистой всегда!" На пост откликнулась журналистка Элита Вейдемане: "Боюсь, что Рига после Праздника песни снова встанет на старые рельсы и никакие комсомольские пляжные празднования Лиго (имеется в виду праздник летнего солнцестояния, который широко отмечается в столице. — Прим. ред.) не смогут сделать Ригу латышской".

Проблема в том, что позволяющие себе подобные высказывания пользуются в республике авторитетом. "Эдвин Шноре — один из наиболее популярных депутатов в Латвии, достаточно посмотреть на гигантское количество полученных им "плюсиков" от избирателей на выборах в Сейм. Дидзис Седлениекс работал журналистом в газете с самым большим среди бумажных изданий тиражом — Latvijas Avīze ("Латвийская газета"). Хор Vilki — не дворовые рэперы, они сотрудничают с Министерством обороны, участвуют в патриотическом воспитании латвийских военных. Поэтому все эти русофобские высказывания следует воспринимать как реальную угрозу", — предупреждает местный общественник, публицист Владимир Линдерман.

Регулярным разжиганием ненависти занимается и парламентарий от "Национального объединения" Александр Кирштейнс. Недавно он "во имя мира в Европе" предложил разделить Россию на множество маленьких государств.

Своим — все

© Sputnik / Сергей Мелконов Перейти в фотобанк Указатель на избирательный участок на парламентских выборах в Латвии © Sputnik / Сергей Мелконов Перейти в фотобанк Указатель на избирательный участок на парламентских выборах в Латвии

Шестого октября в Латвии прошли очередные выборы в парламент. Большинство избирателей из числа нацменьшинств проголосовали за оппозиционные партии "Согласие" и "Русский союз Латвии". Депутат горсобрания Риги от Новой консервативной партии писатель Эва Мартужа так прокомментировала в твиттере итоги избирательной кампании: "Будем последовательны — в выборах участвовали только две партии. Латышская — она получила 80 процентов голосов, уважает Конституцию и готова работать для Латвии. Вторая, антилатвийская, получила 19 процентов голосов. Эта партия всем сердцем ненавидит Латвию, желает ей смерти и желает стереть все латышское с лица земли". То есть русскоязычных снова фактически приравняли к "подрывному элементу".

Все националисты, чьи высказывания приведены выше, не понесли никакого наказания. В то же время только на протяжении последних 10 месяцев латвийские спецслужбы потревожили многих представителей русской общины: журналиста Юрия Алексеева, общественного деятеля Александра Гапоненко, политических активистов Владимира Линдермана, Евгению Крюкову, Дэги Караева, Илью Козырева и других. Для кого-то дело ограничилось беседой со следователем полиции безопасности, другим пришлось пережить обыски и провести какое-то время за решеткой. Так, Линдермана держали под арестом две недели, Гапоненко — четыре месяца. Представителям оппозиционного движения вменяют в вину "антигосударственные" высказывания на митингах и собраниях в защиту школ нацменьшинств. Напрашивается вывод: "демократия" и "свобода слова" — понятия в Латвии чисто этнические. Иначе почему "своим" можно все, а "чужим" — ничего?