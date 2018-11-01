Россия ввела контрсанкции против сотен украинских граждан и компаний

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия ответила на украинские санкции введением специальных экономических мер, которые касаются 322 физических и 68 юридических лиц. Среди них — министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, министр обороны Степан Полторак, радикалы Дмитрий Ярош и Олег Ляшко, бывшие премьеры — Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк.
Что предусматривают контрсанкции
Соответствующее постановление, подписанное российским премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства.
"Вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России", — сообщила пресс-службы российского правительства.
При этом Москва оставляет за собой право отменить эти меры, если Киев снимет ограничения в отношении России.
Зеркальные меры
Введение контрсанкций в отношении Украины связано с выполнением указа, который Владимир Путин подписал 22 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, эти меры стали зеркальным ответом на действия Киева.
При этом пресс-секретарь не исключил, что Москва может отменить контрмеры, если Киев отменит свои санкции.
"Безусловно, мы надеемся, что рано или поздно, скажем так, политическая воля на нормализацию отношений с Россией каким-то образом какие-то хотя бы робкие ростки даст на украинской земле. Сейчас пока мы этого не видим", — добавил Песков.
Он также пояснил, почему президент Петр Порошенко не попал в санкционный список.
Украина ввела антироссийские санкции еще в сентябре 2015 года, а затем несколько раз продлевала и расширяла их. Кроме того, в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, но никаких доказательств при этом не представлял.
Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Кто еще попал в санкционный список
Среди украинцев, которых касаются ответные меры России, — пресс-секретарь президента Порошенко Святослав Цеголко, генпрокурор Юрий Луценко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, посол Украины в США Валерий Чалый, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, замминистра обороны Анатолий Петренко, начальник Генштаба Виктор Муженко, бывший командир батальона "Донбасс" Семен, лидер "Меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев, а также проживавшие в Крыму до 2014 года Андрей Сенченко, Сергей Куницын и Рефат Чубаров.
В списке также значится глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев и владелец сети АЗС "Галнафтогаз" Виталий Антонов.
Что касается юридических лиц, то ответные меры распространяются на "Укргаз-Энерго" и "Черкассыгаз", "Банк кредит Днипро", госпредприятие "Укрспирт", Государственную продовольственно-зерновую корпорацию, химическое предприятие "Днепразот", ПАО "Азот, крупное агропредприятие "Зернопродукт МХП", мясную фабрику "Фаворит Плюс", сельскохозяйственное предприятие "Нибулон", производителей удобрений "Ривнеазот" и "Химдивизион", компании "Старинская птицефабрика", "Украинский бекон", а также "Торговый дом "Агроимпорт ЛТД", который занимается торговлей минеральными удобрениями, и другие компании.
* Радикальная организация, запрещенная в России.