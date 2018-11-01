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Политика

Россия ввела контрсанкции против сотен украинских граждан и компаний

Сюжет:
Санкции России против Украины (58)
(обновлено: 15:34 01.11.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМосковский Кремль. Архивное фотоМосковский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия ответила на украинские санкции введением специальных экономических мер, которые касаются 322 физических и 68 юридических лиц. Среди них — министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, министр обороны Степан Полторак, радикалы Дмитрий Ярош и Олег Ляшко, бывшие премьеры — Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 31 октября 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Кроме того, они затронут судей украинского Конституционного суда, чиновников администрации, руководителей органов исполнительной власти, некоторых политиков и бизнесменов и военных.

Что предусматривают контрсанкции

Соответствующее постановление, подписанное российским премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства.

"Вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России", — сообщила пресс-службы российского правительства.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Косачев назвал решение об ответных мерах в отношении Украины эффективным
Постановление направлено на противодействие недружественным действиям против российских граждан и юридических лиц. Минпромторгу и Минэкономиразвития поручено предотвратить негативное влияние мер в отношении Украины на деятельность российских компаний, а Минфин назначен ответственным за внесение изменений в санкционный список.

При этом Москва оставляет за собой право отменить эти меры, если Киев снимет ограничения в отношении России.

Зеркальные меры

Введение контрсанкций в отношении Украины связано с выполнением указа, который Владимир Путин подписал 22 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, эти меры стали зеркальным ответом на действия Киева.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Вы знаете, что Россия не была инициатором подобного обмена, вы знаете, что на протяжении достаточно длительного времени наши украинские коллеги в этом ключе упражнялись, — вот, собственно, ответ не заставил себя ждать", — сказал Песков журналистам.

При этом пресс-секретарь не исключил, что Москва может отменить контрмеры, если Киев отменит свои санкции.

"Безусловно, мы надеемся, что рано или поздно, скажем так, политическая воля на нормализацию отношений с Россией каким-то образом какие-то хотя бы робкие ростки даст на украинской земле. Сейчас пока мы этого не видим", — добавил Песков.

Он также пояснил, почему президент Петр Порошенко не попал в санкционный список.

Знак на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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"Традиционно президент не включается в санкционные списки, это уже, скажем так, какой-то запредельный шаг", — сказал Песков.

Украина ввела антироссийские санкции еще в сентябре 2015 года, а затем несколько раз продлевала и расширяла их. Кроме того, в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, но никаких доказательств при этом не представлял.

Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Кто еще попал в санкционный список

Среди украинцев, которых касаются ответные меры России, — пресс-секретарь президента Порошенко Святослав Цеголко, генпрокурор Юрий Луценко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, посол Украины в США Валерий Чалый, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, замминистра обороны Анатолий Петренко, начальник Генштаба Виктор Муженко, бывший командир батальона "Донбасс" Семен, лидер "Меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев, а также проживавшие в Крыму до 2014 года Андрей Сенченко, Сергей Куницын и Рефат Чубаров.

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Президента Украины Петра Порошенко в списке нет, а вот его сына Алексея ответные меры Москвы коснутся.

В списке также значится глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев и владелец сети АЗС "Галнафтогаз" Виталий Антонов.

Что касается юридических лиц, то ответные меры распространяются на "Укргаз-Энерго" и "Черкассыгаз", "Банк кредит Днипро", госпредприятие "Укрспирт", Государственную продовольственно-зерновую корпорацию, химическое предприятие "Днепразот", ПАО "Азот, крупное агропредприятие "Зернопродукт МХП", мясную фабрику "Фаворит Плюс", сельскохозяйственное предприятие "Нибулон", производителей удобрений "Ривнеазот" и "Химдивизион", компании "Старинская птицефабрика", "Украинский бекон", а также "Торговый дом "Агроимпорт ЛТД", который занимается торговлей минеральными удобрениями, и другие компании.

* Радикальная организация, запрещенная в России.

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