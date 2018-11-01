Россия ввела контрсанкции против сотен украинских граждан и компаний

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия ответила на украинские санкции введением специальных экономических мер, которые касаются 322 физических и 68 юридических лиц. Среди них — министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, министр обороны Степан Полторак, радикалы Дмитрий Ярош и Олег Ляшко, бывшие премьеры — Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк.

Что предусматривают контрсанкции

Кроме того, они затронут судей украинского Конституционного суда, чиновников администрации, руководителей органов исполнительной власти, некоторых политиков и бизнесменов и военных.

Соответствующее постановление, подписанное российским премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства.

"Вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России", — сообщила пресс-службы российского правительства.

Постановление направлено на противодействие недружественным действиям против российских граждан и юридических лиц. Минпромторгу и Минэкономиразвития поручено предотвратить негативное влияние мер в отношении Украины на деятельность российских компаний, а Минфин назначен ответственным за внесение изменений в санкционный список.

При этом Москва оставляет за собой право отменить эти меры, если Киев снимет ограничения в отношении России.

Зеркальные меры

Введение контрсанкций в отношении Украины связано с выполнением указа, который Владимир Путин подписал 22 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, эти меры стали зеркальным ответом на действия Киева.

"Вы знаете, что Россия не была инициатором подобного обмена, вы знаете, что на протяжении достаточно длительного времени наши украинские коллеги в этом ключе упражнялись, — вот, собственно, ответ не заставил себя ждать", — сказал Песков журналистам.

При этом пресс-секретарь не исключил, что Москва может отменить контрмеры, если Киев отменит свои санкции.

"Безусловно, мы надеемся, что рано или поздно, скажем так, политическая воля на нормализацию отношений с Россией каким-то образом какие-то хотя бы робкие ростки даст на украинской земле. Сейчас пока мы этого не видим", — добавил Песков.

Он также пояснил, почему президент Петр Порошенко не попал в санкционный список.

"Традиционно президент не включается в санкционные списки, это уже, скажем так, какой-то запредельный шаг", — сказал Песков.

Украина ввела антироссийские санкции еще в сентябре 2015 года, а затем несколько раз продлевала и расширяла их. Кроме того, в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, но никаких доказательств при этом не представлял.

Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Кто еще попал в санкционный список

Среди украинцев, которых касаются ответные меры России, — пресс-секретарь президента Порошенко Святослав Цеголко, генпрокурор Юрий Луценко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, посол Украины в США Валерий Чалый, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, замминистра обороны Анатолий Петренко, начальник Генштаба Виктор Муженко, бывший командир батальона "Донбасс" Семен, лидер "Меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев, а также проживавшие в Крыму до 2014 года Андрей Сенченко, Сергей Куницын и Рефат Чубаров.

Президента Украины Петра Порошенко в списке нет, а вот его сына Алексея ответные меры Москвы коснутся.

В списке также значится глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев и владелец сети АЗС "Галнафтогаз" Виталий Антонов.

Что касается юридических лиц, то ответные меры распространяются на "Укргаз-Энерго" и "Черкассыгаз", "Банк кредит Днипро", госпредприятие "Укрспирт", Государственную продовольственно-зерновую корпорацию, химическое предприятие "Днепразот", ПАО "Азот, крупное агропредприятие "Зернопродукт МХП", мясную фабрику "Фаворит Плюс", сельскохозяйственное предприятие "Нибулон", производителей удобрений "Ривнеазот" и "Химдивизион", компании "Старинская птицефабрика", "Украинский бекон", а также "Торговый дом "Агроимпорт ЛТД", который занимается торговлей минеральными удобрениями, и другие компании.

* Радикальная организация, запрещенная в России.