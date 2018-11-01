Слуцкий назвал контрмеры в отношении Украины адекватным ответом

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Контрсанкции РФ в отношении ряда украинских граждан и компаний – адекватный ответ на последовательную оголтелую русофобскую политику Киева, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В четверг премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Они коснутся 322 физических и 68 юридических лиц.

"Введение контрсанкций РФ в отношении ряда украинских граждан и компаний — это адекватный ответ на последовательную оголтелую русофобскую политику и разрушение отношений между братскими народами. Вина за разрыв вековых исторических связей сегодня полностью лежит на нынешних киевских властях, пляшущих под дудку Дальнего Запада. И не Россия здесь первая вводит рестрикции — мы даем симметричный ответ на противоправные шаги Украины, как это и принято в международной практике", — заявил Слуцкий журналистам.

Он отметил, что меры не направлены против украинского народа и "касаются лишь тех отдельных ослепленных Вашингтоном представителей киевской верхушки, которые, прямо говоря, подрывают устои русского мира".