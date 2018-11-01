Песков рассказал о согласовании сроков визита Путина в Италию

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной пресс-конференции по итогам встречи. Архивное фото

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной пресс-конференции по итогам встречи. Архивное фото

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Сроки визита президента РФ Владимира Путина в Италию будут согласованы по дипломатическим каналам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью миланской газете Corriere della Sera, комментируя свой первый визит в РФ, который состоялся на прошлой неделе, выразил надежду на то, что скоро сможет принять в Риме президента России Владимира Путина.

"Вы знаете, что во время визита сюда недавнего речь шла о приглашении президента посетить Италию, и сроки такого визита будут согласованы по дипломатическим каналам", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли визит Путина в Италию.