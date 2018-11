Меры на санкции Киева коснутся трех компаний, зарегистрированных за рубежом

МОСКВА/ЖЕНЕВА/ЛОНДОН, 1 ноя — РИА Новости. Ответные меры РФ на санкции Киева коснутся трех компаний, зарегистрированных за рубежом — двух в Великобритании и одной в Швейцарии, следует из перечня юридических лиц, в отношении которых РФ вводит специальные экономические меры.

"Перечень юридических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры… 64. EastOne Group Ltd, Third Floor 95, The Promenade Cheltenham Cheltenham, GL50 1HH, United Kingdom 65. Ferrexpo plc, Bahnhofstrasse 13, CH-6340 Baar, Switzerland… 68.Toledo mining corporation plc, Rouen House, Rouen Road, Norwich, Norfolk, NR1 1RB, United Kingdom", — говорится в приложении к постановлению правительства РФ.

Основателем EastOne Group является украинский бизнесмен Виктор Пинчук, входящий в десятку рейтинга самых влиятельных людей Украины по версии журнала "Новое время". EastOne Group, основанная в 2007 году, занимается оказанием консалтинговых услуг по стратегическим инвестициями. Клиентами EastOne являются более 20 компаний, включая Interpipe, StarLightMEdia TV Group, M2, банк "Кредит-Днепр". Офисы компании находятся в Великобритании, а также в Киеве и Днепре.

Компания Farrexpo, зарегистрированная в швейцарском городе Бар, занимается добычей железной руды. На сайте компании отмечается, что в 1992 года она приватизировала Полтавский ГОК на Украине, а с 2008 года начала добычу в Еристово. Компания позиционирует себя как третьего самого крупного экспортера железной руды в мировой сталепромышленности.

Toledo Mining Corporation занимается проектами по добыче полезных ископаемых, фокусируется на добыче и переработке никеля и других металлов. Она была основана в 2004 году и базируется в Лондоне. Это горнодобывающая компания, сосредоточенная на разработке месторождений никеля на Филиппинах. Основным направлением деятельности компании является прямое и косвенное инвестирование в никелевые проекты компании Berong (владеет 56,1% компании), 56% в никелевом руднике Celestial на острове Палаван и 100% в China Nickel & Steel Corp. В 2013 году 93,45% акций компании приобрела филиппинская DMCI Mining Corporation. Компания имеет листинг на Лондонской фондовой бирже.

В четверг премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Они коснутся 322 физических и 68 юридических лиц.