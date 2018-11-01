Минфин сможет менять список лиц и компаний в рамках контрсанкций по Украине

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Минфин назначен ответственным за внесение изменений в перечень физлиц и компаний Украины в рамках ответных мер РФ на украинские санкции, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.

"Определить министерство финансов Российской Федерации ответственным органом по направлению в правительство Российской Федерации предложений: о внесении изменений в перечни, предусмотренные приложениями №1 и 2 к настоящему постановлению (списки физлиц и компаний, к которым применяются ответные ограничения. — Прим. ред.)", — сообщается в документе.

Кроме того, Минфин назначен ответственным по направлению предложений о предоставлении временных разрешений на проведение определенных операций в отношении отдельных юрлиц, к которым применяются специальные экономические меры.