Медведев подписал постановление об ответных мерах против Украины

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева, сообщает пресс-служба кабмина.
В частности, меры затронут судей Конституционного суда Украины, депутатов Рады, крупных украинских бизнесменов, чиновников администрации Петра Порошенко.
"Постановление направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений", — подчеркнули в кабмине.
На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины в отношении россиян. При этом подчеркивается, что меры не коснутся украинского народа в целом.
Москва отменит ограничения, если Киев прекратит действие санкций против россиян и российских компаний.
Отношения Москвы и Киева
Кроме того, в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.
Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.