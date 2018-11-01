Медведев подписал постановление об ответных мерах против Украины

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева, сообщает пресс-служба кабмина.

Ограничения коснутся 322 физических и 68 юридических лиц. Они предусматривают замораживание денежных средств, ценных бумаг и имущества, а также запрет на вывод капиталов из России.

В частности, меры затронут судей Конституционного суда Украины, депутатов Рады, крупных украинских бизнесменов, чиновников администрации Петра Порошенко.

"Постановление направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений", — подчеркнули в кабмине.

На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины в отношении россиян. При этом подчеркивается, что меры не коснутся украинского народа в целом.

Москва отменит ограничения, если Киев прекратит действие санкций против россиян и российских компаний.

Отношения Москвы и Киева

Россия ввела контрсанкции в ответ на действия Киева. В частности, в мае Украина расширила санкции в отношении российских юридических и физических лиц, а также продлила действие ограничений, введенных в предыдущие годы.

Кроме того, в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.

Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.